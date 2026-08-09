2,200 km by bike: “I’m looking forward to the heat!”

Starting Monday, roughly 2,200 km and 30,000 meters of elevation gain await the extreme cyclists competing in the Race Around Austria, which starts and finishes in St. Georgen. Crazy numbers, especially in these temperatures—but a local hero still says, “It’s a piece of cake!” Of course, Lukas Kaufmann from Kronstorf is only comparing it to the toughest bike race in the world, the Race Across America.