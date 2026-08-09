Weather as a trump card?
2,200 km by bike: “I’m looking forward to the heat!”
The Race Around Austria kicks off on Monday in St. Georgen (Upper Austria). Lukas Kaufmann, an “expert in extreme sports,” is counting on the current temperatures for the race, which is once again being held as the Ultra-Cycling World Championship.
Starting Monday, roughly 2,200 km and 30,000 meters of elevation gain await the extreme cyclists competing in the Race Around Austria, which starts and finishes in St. Georgen. Crazy numbers, especially in these temperatures—but a local hero still says, “It’s a piece of cake!” Of course, Lukas Kaufmann from Kronstorf is only comparing it to the toughest bike race in the world, the Race Across America.
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