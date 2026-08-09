App-Guided Tour
Hiking Group Had to Be Rescued by Police
Overconfidence and blind trust in an app led to yet another mountain rescue over the weekend. A group of four from the Czech Republic found themselves in distress on the Traunstein and were ultimately exhausted. They had to be rescued.
On Saturday morning, four Czech nationals—a 22-year-old man, a 27-year-old man, and two 22-year-old women—set out on the Naturfeundesteig trail toward the Gmundnerhütte on the Traunstein. The group intended to tackle the Traunsee via ferrata. They used an app to plan their route. Around noon, the climbers therefore descended via the Hernlersteig to the starting point of the Traunsee via ferrata.
Via Ferrata Too Challenging
At the start, they realized that the via ferrata was too challenging for the group, so they decided to head toward the Gmundnerhütte via the Hernlersteig. On the app, they saw the unmarked Zierlersteig, which meets the Hernlersteig just below the Gmundnerhütte. The group then planned to descend into the valley via the unmarked trail.
Couldn’t Find the Trail
However, at an elevation of 1,249 meters, the climbers lost their way and were unable to proceed. In addition, the two women were already complaining of exhaustion. Due to this situation, the 22-year-old made an emergency call around 7:50 p.m. The mountain rescue helicopter arrived and was able to rescue the four and lower them by rope into the valley.
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