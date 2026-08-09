Biber-Schäden: Stadt verhängt Betretungsverbot

Reparaturen alleine reichen nicht mehr

Mit dem laufenden Ausbessern der betroffenen Stellen dürfte es deshalb nicht mehr getan sein. Die Stadt arbeitet nun an einem Konzept für langfristige Präventionsmaßnahmen. Welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden sollen, ist noch offen. Erst nach deren Durchführung und Evaluierung kann das Betretungsverbot wieder aufgehoben werden.