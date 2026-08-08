Driver Saw Flames
Fireworks set dry meadow ablaze
Thanks to an alert driver, a field fire in the early hours of Saturday morning was quickly brought under control. She noticed the fire along the B3 and alerted emergency responders.
Despite all warnings and common sense, an as-yet-unknown person set off a firework around midnight on Friday. It landed in a grassy area next to the B3 and caused a fire covering an area of three square meters.
Fire Quickly Contained
Fortunately, a female driver noticed the fire and alerted emergency responders. Volunteers from the Luftenberg Fire Department were able to quickly contain the fire using a powder extinguisher; remnants of fireworks were found at the scene.
Police Ask for Information
Given the current dry conditions, the fire department reiterates that even the smallest sparks can be enough to start a fire. “We urge everyone to be especially careful when handling fire and fireworks, particularly near meadows, fields, and forests,” said the Florianis. Meanwhile, the police are searching for the person responsible and are asking for tips at 059133-4320.
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