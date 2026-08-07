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After Competing in the Olympics

ÖSV Retirement Confirmed: “The Fire Is Out!”

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07.08.2026 10:21
Pia Zerkhold has announced her retirement.
Pia Zerkhold has announced her retirement.(Bild: APA/EXPA)
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Von krone Sport

Pia Zerkhold has announced her retirement. Last season, the 27-year-old was the sole representative of Austria in the women’s snowboard cross World Cup. She has been thinking long and hard about her career and has now made a decision. 

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“After the Olympics, I was really burned out. But you hear from other athletes, too, that you can fall into a slump after a major event, so I wanted to let some time pass to see if I could get motivated again for another season of training. But I realized that the fire inside me just isn’t burning anymore, and that’s why I’ve decided to end my active career,” Zerkhold explains her decision. 

The Lower Austrian celebrated her greatest success at the 2023 World Championships in Georgia. There, she won the silver medal in the mixed team event alongside Jakob Dusek. At the Olympic Games last February in Livigno, Zerkhold narrowly missed out on a medal finish, placing third in her semifinal heat; as the winner of the small final, she ultimately finished in a strong fifth place.

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