Champions League Qualifiers
Why Sturm Graz Is Playing Without a Jersey Sponsor
Yeah, what’s going on here! Sturm Graz took the field without a chest sponsor on Wednesday in their Champions League qualifier against Fenerbahçe Istanbul. The reason: Turkey’s special regulations!
While chest sponsors on soccer jerseys are generally permitted in Turkey, there are restrictions. Among other things, there are strict advertising bans on alcohol, tobacco, certain forms of gambling, prescription drugs and medical treatments, as well as dating services.
As a result, Sturm Graz had to do without beer producer Puntigamer as its jersey sponsor for the first leg.
Notably, the Nike logo was also nowhere to be seen on Wednesday—though not because of a ban! The Nike Swoosh was simply black on the black jersey, making it very hard to see.
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