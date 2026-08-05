On the Road with Researchers
Federal President Shows: This Is How Dramatic the Situation Is
Just a few hours ago, the all-time heat record was broken once again—and the trend is likely to continue in a dramatic fashion. Federal President Alexander Van der Bellen joined climate expert Herbert Formayer on Vienna’s Danube Island to assess the situation. The expert offers a grim forecast...
“The dry grass here is over 50 degrees, and in some places over 60,” says Formayer from the University of Natural Resources and Life Sciences, using a measuring device to demonstrate the dramatic effects of the heat wave on Vienna’s Danube Island. Federal President Alexander Van der Bellen joined the expert to assess the situation and was briefed by him on the latest research findings.
“We must prepare ourselves”
The forecast is anything but rosy: “Europe is reacting much more strongly and quickly than we thought. What we’re witnessing here is an extremely severe development.”
Van der Bellen asked: “It’s 2026 now—what will 2050 be like?” We need to prepare, the climate researcher said: “Heat will be one of the central issues, including in agriculture.” We’ll have to make some changes, such as by growing winter grains.
For months, the country has been suffering from drought and heat waves; rainfall is scarce, and farmers are already reporting significant crop losses. Just Wednesday afternoon, the all-time heat record was broken in Bad Deutsch-Altenburg, Lower Austria, where the thermometer read 41.2 degrees Celsius.
In light of this, the head of state had already stated: “It’s too hot and too dry in our beautiful country.” What can be done? “Take action. For our homeland.”
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