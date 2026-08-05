Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

On the Road with Researchers

Federal President Shows: This Is How Dramatic the Situation Is

Nachrichten
05.08.2026 19:30
Federal President Alexander Van der Bellen visited Vienna’s Danube Island with climate expert ...
Federal President Alexander Van der Bellen visited Vienna’s Danube Island with climate expert Herbert Formayer to see the effects of the heat for himself.(Bild: Krone-Collage/Präsidentschaftskanzlei Alexander Van der Bellen)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Just a few hours ago, the all-time heat record was broken once again—and the trend is likely to continue in a dramatic fashion. Federal President Alexander Van der Bellen joined climate expert Herbert Formayer on Vienna’s Danube Island to assess the situation. The expert offers a grim forecast...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

“The dry grass here is over 50 degrees, and in some places over 60,” says Formayer from the University of Natural Resources and Life Sciences, using a measuring device to demonstrate the dramatic effects of the heat wave on Vienna’s Danube Island. Federal President Alexander Van der Bellen joined the expert to assess the situation and was briefed by him on the latest research findings. 

“We must prepare ourselves”
The forecast is anything but rosy: “Europe is reacting much more strongly and quickly than we thought. What we’re witnessing here is an extremely severe development.”

President Alexander Van der Bellen visited Vienna’s Danube Island with climate expert Herbert ...
President Alexander Van der Bellen visited Vienna’s Danube Island with climate expert Herbert Formayer to assess the effects of the heat.(Bild: Krone-Collage/Präsidentschaftskanzlei Alexander Van der Bellen)

Van der Bellen asked: “It’s 2026 now—what will 2050 be like?” We need to prepare, the climate researcher said: “Heat will be one of the central issues, including in agriculture.” We’ll have to make some changes, such as by growing winter grains. 

For months, the country has been suffering from drought and heat waves; rainfall is scarce, and farmers are already reporting significant crop losses. Just Wednesday afternoon, the all-time heat record was broken in Bad Deutsch-Altenburg, Lower Austria, where the thermometer read 41.2 degrees Celsius. 

In light of this, the head of state had already stated: “It’s too hot and too dry in our beautiful country.” What can be done? “Take action. For our homeland.” 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
05.08.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf