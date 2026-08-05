Swiss Olympic Champion Ends Her Career

Overall World Cup Champion

Gut-Behrami has won numerous titles throughout her career. In 2022, she won Olympic gold in the super-G in Beijing. The year before, the skier from Ticino was crowned a double world champion in Cortina d’Ampezzo (super-G, giant slalom). Gut-Behrami has won the overall World Cup twice (2015–16 and 2023–24), in addition to seven small crystal globes.