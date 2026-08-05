Lara Gut-Behrami
Swiss Olympic Champion Ends Her Career
Ski fans have long hoped for a comeback, but now it’s official! Alpine skiing star Lara Gut-Behrami is ending her impressive career. The 35-year-old Swiss athlete announced this decision to Swiss media on Wednesday. Her retirement takes effect immediately.
The Olympic champion had announced last winter would be her farewell season, but then suffered a serious knee injury (torn cruciate ligament, medial collateral ligament, and meniscus) in a training crash in November 2025. She had initially left the door open for a return.
Overall World Cup Champion
Gut-Behrami has won numerous titles throughout her career. In 2022, she won Olympic gold in the super-G in Beijing. The year before, the skier from Ticino was crowned a double world champion in Cortina d’Ampezzo (super-G, giant slalom). Gut-Behrami has won the overall World Cup twice (2015–16 and 2023–24), in addition to seven small crystal globes.
The Swiss skier has won the Super-G standings a total of six times—more than anyone else. She has also claimed 48 World Cup victories, seven additional World Championship bronze medals, and two Olympic bronze medals.
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