Als vier Grazer weltweit Alpingeschichte schrieben

Vier Grazer, die etwas schufen, das bis heute Bestand hat. Fünf Jahrzehnte später erinnert die Schell-Route aber auch an eine Zeit, in der Bergsteigen noch Entdecken bedeutete. An Expeditionen, die ihren Namen verdienten. An Männer, die ohne großes Aufsehen Grenzen verschoben und genau deshalb bleibt der 11. August 1976 einer der größten Tage des österreichischen Alpinismus.