Nationalpark Donau-Auen lädt zu Spiel und Spaß

Jeden Donnerstag im August können Groß und Klein gemeinsam mit Narturpark-Rangern den Nationalpark Donau-Auen „erforschen“. Startpunkt ist das Schloss Orth...
Die Ferienzeit lässt sich ideal dazu nutzen, immer wieder Neues zu entdecken und auszuprobieren. Dazu hat das Schloss Orth Nationalpark-Zentrum jeden Donnerstag im August, jeweils ab 14 Uhr ein Programm für Groß und Klein vorbereitet: Gemeinsam mit Nationalpark-Ranger können Ausflügler forschen, basteln, spielen und die Tier- und Pflanzenwelt der Donau-Auen erkunden.
Die nächsten Termine:
Inkludiert sind hier auch Aufführungen vom „fahrenden Autheater“. Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Verbinden können Familien den Besuch mit einem Rundgang über die Schlossinsel. Dort warten spannende Einblicke in die Fauna und Flora sowie zahlreiche Erlebnis- und Spielbereiche.
Manuela Schörg-Rucker
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