Nationalpark Donau-Auen lädt zu Spiel und Spaß

Die Ferienzeit lässt sich ideal dazu nutzen, immer wieder Neues zu entdecken und auszuprobieren. Dazu hat das Schloss Orth Nationalpark-Zentrum jeden Donnerstag im August, jeweils ab 14 Uhr ein Programm für Groß und Klein vorbereitet: Gemeinsam mit Nationalpark-Ranger können Ausflügler forschen, basteln, spielen und die Tier- und Pflanzenwelt der Donau-Auen erkunden.