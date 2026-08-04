Für kleines Haus löhnt man in Tirol 1 Million Euro

Die Preise pro Quadratmeter variieren zwischen 12.672 Euro im Bezirk Kitzbühel und etwa 3000 Euro im Bezirk Lienz. Mit deutlichem Abstand folgen Wien und Salzburg. In der Bundeshauptstadt kostet der Quadratmeter im Schnitt 6616 Euro, ein 130-Quadratmeter-Haus kommt damit auf etwa 860.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem moderaten Anstieg von 1 Prozent. Wesentlich günstiger ist der Hauskauf in Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark. In Niederösterreich stiegen die Angebotspreise um 1 Prozent auf 3724 Euro pro Quadratmeter. Ein Haus mit 130 Quadratmetern wird damit im Schnitt um 484.000 Euro angeboten. In Oberösterreich gingen die Preise hingegen um 1 Prozent auf 3495 Euro pro Quadratmeter zurück, in Kärnten blieben sie mit 3325 Euro nahezu unverändert. Für ein 130-Quadratmeter-Haus ergeben sich Angebotspreise von 454.000 Euro in Oberösterreich und 432.000 Euro in Kärnten.