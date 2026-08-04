Florianis trauern um „Vorzeige-Feuerwehrmann“

Als Reichenvater mit 65 Jahren in „Feuerwehr-Pension“ ging, war von Ruhestand aber keine Rede. Vor allem im Bezirkskommando war der Vorzeige-Feuerwehrmann bis zuletzt hoch aktiv und half bei Wettbewerben ebenso mit, wie beim Umbau der Bereichsalarmzentrale Zwettl.