Drei Tenöre und die „goldene“ Donau

Ein herrlicher Sommerabend, ein romantischer Sonnenuntergang über der goldschimmernden Donau und drei außergewöhnliche Stimmen: Die Donaubühne Tulln wurde, viele erinnern sich noch, Ende Juni zur Kulisse für das Konzert „Götterklang trifft Donaugold“. Die Tenöre Dmitry Korchak, Galeano Salas und Herbert Lippert sorgten dabei für einen emotionalen Klassikabend voller großer Melodien, musikalischer Eleganz und berührender Momente.