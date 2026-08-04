Drei Tenöre und die „goldene“ Donau

„Götterklang trifft Donaugold“ war eines der Highlights des heurigen Kultursommers in Niederösterreich. Wie geht es im kommenden Jahr mit dem Erfolgsformat weiter?
Ein herrlicher Sommerabend, ein romantischer Sonnenuntergang über der goldschimmernden Donau und drei außergewöhnliche Stimmen: Die Donaubühne Tulln wurde, viele erinnern sich noch, Ende Juni zur Kulisse für das Konzert „Götterklang trifft Donaugold“. Die Tenöre Dmitry Korchak, Galeano Salas und Herbert Lippert sorgten dabei für einen emotionalen Klassikabend voller großer Melodien, musikalischer Eleganz und berührender Momente.
Klassik, Oper, italienisches Flair
Ein Konzertabend, der Klassik, Oper und italienisches Lebensgefühl auf eindrucksvolle Weise verband. Die drei Tenöre begeisterten mit ausdrucksstarken Stimmen, großer Bühnenpräsenz und einer spürbaren Freude an der Musik. Das Publikum erlebte ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Arien und beliebten Klassik-Highlights.
Mit „Götterklang trifft Donaugold“ wurde die Donaubühne Tulln einmal mehr zu einem Ort besonderer musikalischer Begegnungen. Der Abend vereinte große Stimmen, eine einzigartige Naturkulisse und die Magie eines sommerlichen Open-Air-Konzerts – ein Klassikereignis, das seinem Namen alle Ehre machte.
Mit dabei waren Elisabeth Stadler von der Wiener Städtischen Versicherung, Michael Mäntler (Carl Michael Ziehrer Stiftung), Maestro Bernhard Heher, Doris Wendler (Vorstandsdirektorin Wiener Städtische Versicherung), Karl Hameder von der Raiffeisenbank Tulln und Stadtrat Peter Höckner.
Ein Tipp für alle, die heuer nicht dabei waren: Die Verhandlungen für „Götterklang trifft Donaugold“ für kommendes Jahr laufen bereits...
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