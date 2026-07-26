Arbeiter erlitt nach Unfall Finger-Teilamputation

Böser Arbeitsunfall am Freitagvormittag in Gaimberg in Osttirol! Drei Männer waren mit Holzarbeiten beschäftigt. Ein 37-jähriger Tscheche kam der Rolle einer Seilwinde zu nahe und klemmte sich einen Finger ein.
Zwei Männer aus Tschechien (37 und 54 Jahre) sowie ein 53-jähriger Einheimischer waren am Zettersfeld im Gemeindegebiet von Gaimberg gegen 10.20 Uhr mit Holzarbeiten beschäftigt. Auch ein Traktor mit Seilwinde war dabei im Einsatz.
Der 37-Jährige hielt das Windenseil mit der Hand fest. Dabei kam er der Rolle der Winde zu nahe und klemmte sich den Finger ein. Der Mann wurde von einem Ersthelfer ins Tal gebracht und von der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Er erlitt durch die Quetschung eine Teilamputation des Fingers.
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