Arbeiter erlitt nach Unfall Finger-Teilamputation

Der 37-Jährige hielt das Windenseil mit der Hand fest. Dabei kam er der Rolle der Winde zu nahe und klemmte sich den Finger ein. Der Mann wurde von einem Ersthelfer ins Tal gebracht und von der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Er erlitt durch die Quetschung eine Teilamputation des Fingers.