„Hello Dolly“ als schwungvolle Sommerpremiere

In der bunten Inszenierung von Florian Hurler (Bühne: Hanni Görg und Anna-Maria Grillmaier) zu sehen und hören sind neben Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz und Cornelia Horak auch Loes Cools, Kerstin Grotrian, Erwin Belakowitsch oder Paul Valentin Clementi. Applaus gab es etwa von Christa Kummer, Militärkommandant Georg Härtinger, Rallyefahrer Franz Wittmann, und Landespolizeichef Franz Popp. Im kommenden Jahr steht dann übrigens Ralph Benatzkys „Im weißen Rössl“ auf dem Programm.