„Hello Dolly“ als schwungvolle Sommerpremiere

Der Musicalhit wird heuer bei den Festspielen in Langenlois präsentiert. Unter den Ehrengästen des Eröffnungsabends waren auch Christa Kummer und Militärkommandant Georg Härtinger.
Die kühleren Temperaturen konnten den Sommertheatergenuss bei den Festspielen in Langenlois nicht trüben. Bei der Premiere des Musicalhits „Hello Dolly“ setzte man nach 30 Operettensommern auf einen Hauch Broadway – der in Form einer schwungvollen Revue derzeit durchs windige Kamptal weht.
In der bunten Inszenierung von Florian Hurler (Bühne: Hanni Görg und Anna-Maria Grillmaier) zu sehen und hören sind neben Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz und Cornelia Horak auch Loes Cools, Kerstin Grotrian, Erwin Belakowitsch oder Paul Valentin Clementi. Applaus gab es etwa von Christa Kummer, Militärkommandant Georg Härtinger, Rallyefahrer Franz Wittmann, und Landespolizeichef Franz Popp. Im kommenden Jahr steht dann übrigens Ralph Benatzkys „Im weißen Rössl“ auf dem Programm.
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