Wärmeres Klima lockt bunte Vögel in die Steiermark

Erfreuliches „Comeback“

Von den höheren Temperaturen, und vor allem von schneearmen Winter, begünstigt ist auch die Schleiereule. „Vor allem in der Südoststeiermark wandert sie über Slowenien wieder verstärkt ein, es gibt immer wieder Sichtungen“, sagt der Ornithologe. Die Eule mit dem charakteristischen herzförmigen Gesichtsschleier ist jahrzehntelang aus Österreich verschwunden gewesen. Bauern und Gartenbesitzer können sich jedenfalls über ihre Rückkehr freuen: Wühlmäuse stehen am Speiseplan der Schleiereulen ganz oben.