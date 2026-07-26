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Wärmeres Klima lockt bunte Vögel in die Steiermark

Steiermark
26.07.2026 14:00
Der prächtige Bienenfresser wandert durch das wärmere Klima weiter in den Norden und breitet ...
Der prächtige Bienenfresser wandert durch das wärmere Klima weiter in den Norden und breitet sich auch in der Steiermark aus.(Bild: H.Glader)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Der schillernde Bienenfresser breitet sich im Süden des Landes aus. Auch die seltene Schleiereule kehrt langsam zurück in die Steiermark.

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Bei all den negativen Folgen des Klimawandels, gibt es in der Tierwelt auch Profiteure. So wandert etwa der im Mittelmeerraum beheimatete Bienenfresser, einer der schillerndsten Vögel Europas, durch zunehmend trockene und heiße Sommermonate immer weiter in den Norden. „Vor allem im Grenzgebiet zum Südburgenland gibt es immer wieder Kolonien“, sagt Florian Richter, Ornithologe beim Ökoteam in Graz. Auch im Leibnitzer Becken lasse sich eine Ausbreitung des farbenprächtigen Vogels beobachten.

Schottergruben bieten Lebensraum
Bienenfresser ernähren sich – wie der Name vermuten lässt – vorwiegend von größeren, fliegenden Stechinsekten. Die Tiere bilden Kolonien und bauen bis zu zwei Meter tiefe Brutröhren, bevorzugt in sandigen Steilhängen bzw. Wänden. „In Bergbaugebieten oder Schottergruben finden sie gute Plätze, aber auch in steilen Flussufern“, erklärt Richter.

Bienenfresser sind nicht nur schön anzuschauen, sondern auch Indikatoren für intakte Ökosysteme. Durch ihre aufgelassenen Bruthöhlen schaffen sie auch Lebensraum für andere Tiere. Wie groß der Bienenfresser-Bestand in der Steiermark aktuell ist, lässt sich nicht klar beantworten. Österreichweit gibt es laut Schätzung des Naturschutzbundes 1100 bis 2200 Brutpaare.

Erfreuliches „Comeback“
Von den höheren Temperaturen, und vor allem von schneearmen Winter, begünstigt ist auch die Schleiereule. „Vor allem in der Südoststeiermark wandert sie über Slowenien wieder verstärkt ein, es gibt immer wieder Sichtungen“, sagt der Ornithologe. Die Eule mit dem charakteristischen herzförmigen Gesichtsschleier ist jahrzehntelang aus Österreich verschwunden gewesen. Bauern und Gartenbesitzer können sich jedenfalls über ihre Rückkehr freuen: Wühlmäuse stehen am Speiseplan der Schleiereulen ganz oben. 

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