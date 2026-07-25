Ladendieb (70) stahl teures Gewand im großen Stil

Am Freitag wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft im Einkaufszentrum in Seiersberg bei Graz gerufen. Ein Ladendetektiv hatte den verdächtigen Mann bereits angehalten. Allerdings stellte sich heraus, dass der 70-Jährige doch nichts gestohlen hatte – zumindest an diesem Tag.