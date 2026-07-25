Ladendieb (70) stahl teures Gewand im großen Stil

In der Shopping City Seiersberg kam die Polizei einem Serien-Ladendieb auf die Schliche, der im Laufe des vergangenen Jahres Hunderte Stück hochpreise Kleidung gestohlen haben soll. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.
Am Freitag wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft im Einkaufszentrum in Seiersberg bei Graz gerufen. Ein Ladendetektiv hatte den verdächtigen Mann bereits angehalten. Allerdings stellte sich heraus, dass der 70-Jährige doch nichts gestohlen hatte – zumindest an diesem Tag.
Denn wie weitere Ermittlungen ergaben, dürfte der Mann im Laufe des vergangenen Jahres sehr wohl einige Male zugeschlagen haben. So fanden Polizisten im Auto des 70-Jährigen neue, ungetragene und teure Herrenbekleidung im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Verdächtige kam in Erklärungsnot.
Hunderte Stück Kleidung gebunkert
Als die Beamten dann noch an der Wohnadresse des Mannes im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Nachschau hielten, erhärtete sich der Verdacht: Die Beamten fanden Hunderte weitere Stück neuwertige Kleidung. Auch hier konnte der 70-Jährige die Herkunft nicht erklären.
Die Schadenshöhe beläuft sich – nach bisherigem Ermittlungsstand – auf mehrere Zehntausend Euro. Der Mann wird angezeigt, weitere Ermittlungen laufen.
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