Letzte Chance: Im Herbst noch studieren!

Wer sich jetzt für ein Studium an der FH Kufstein Tirol bewirbt, kann schon im Herbst 2026 durchstarten. Für ausgewählte Studiengänge – auch im berufsbegleitenden Format – läuft die Bewerbungsfrist noch bis Anfang September. Ideal für alle Kurzentschlossenen!
Viele glauben, der Zug für ein Studium im Herbst sei längst abgefahren. Tatsächlich gibt es an der FH Kufstein Tirol noch freie Plätze in ausgewählten Bachelor- und Masterstudiengängen. Wer jetzt handelt, kann schon im Oktober ins Studium starten – ob direkt nach der Matura, berufsbegleitend oder sogar ohne Matura. Für diese Studiengänge ist die Bewerbung noch bis September möglich!
Studieren, wie es ins Leben passt
Was viele an der FH Kufstein Tirol besonders schätzen, ist die persönliche Atmosphäre. Statt überfüllter Hörsäle erwarten die Studierenden kleine Gruppen, direkter Austausch mit den Lehrenden und eine individuelle Betreuung. Man kennt sich – und genau das macht den Unterschied.
Gerade das berufsbegleitende Studium eröffnet vielen ganz neue Möglichkeiten. Die Lehrveranstaltungen finden überwiegend freitags und samstags statt und lassen sich so flexibel mit Beruf, Familie oder anderen Verpflichtungen verbinden. Berufserfahrung ist dabei keine Voraussetzung – entscheidend ist die Organisationsform, die ein Studium neben dem Alltag ermöglicht. Alle Infos zum berufsbegleitenden Studium finden Sie hier!
Studium ohne Matura?
Auch ohne Matura muss der Traum vom Studium nicht platzen. Wer eine Lehre oder eine facheinschlägige Ausbildung abgeschlossen hat, kann ein Studium beginnen. Fehlende Inhalte, etwa in Mathematik oder Englisch, werden parallel zum Studienstart nachgeholt. Studieren ohne Matura? Hier finden Sie alle Informationen dazu.
Persönlich statt anonym
Dass ein Studium Türen öffnen kann, zeigt Hanna Wimmer. Für ihr Studium verbrachte sie ein Jahr in Schweden und arbeitete mit Studierenden aus aller Welt zusammen. „Ich habe gelernt, wie komplex und dynamisch unsere Welt ist“, erzählt sie. Internationale Erfahrungen gehören an der FH Kufstein Tirol genauso dazu wie Projekte mit Unternehmen aus der Region – darunter BORA, STIHL Tirol, Škoda oder 3CON.
Auch Quereinstiege sind möglich. Vivien Straub wechselte nach einem betriebswirtschaftlichen Studium erfolgreich in den IT-Bereich. Rückblickend sagt sie: „Viele Inhalte konnte ich direkt anwenden.“ Die Hochschule eröffnet auch Menschen mit einem fachfremden Hintergrund neue Perspektiven und begleitet sie auf ihrem Weg in eine neue berufliche Richtung.
Praxis erleben – in Tirol und weltweit
Ob Praxisprojekte mit regionalen Unternehmen oder ein Auslandssemester an einer von rund 250 Partnerhochschulen weltweit – Theorie und Praxis greifen an der FH Kufstein Tirol eng ineinander. Wer sich vor einer Bewerbung selbst ein Bild machen möchte, kann den Campus bei der Campus-Infotour am 1. September kennenlernen, moderne Science Labs besichtigen und sich persönlich beraten lassen. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.
Für den Studienstart im Herbst sind noch Plätze in ausgewählten technisch-wirtschaftlichen Studiengängen verfügbar – darunter Coding & Digital Design, Wirtschaftsingenieurwesen, International Business Management, Data Science & Intelligent Analytics oder ERP-Systeme & Geschäftsprozessmanagement. Wer die Chance nutzen möchte, sollte sich allerdings beeilen: Die nächsten Aufnahmegespräche finden bereits im August und September statt.
Wichtige Termine
Der nächste Anmeldeschluss ist am 28. Juli 2026, das Aufnahmegespräch findet 4. August 2026 statt. Alle weiteren Anmeldetermine sind auf der Website der FH Kufstein Tirol zu finden. Eine frühzeitige Bewerbung erhöht die Chancen auf einen Studienplatz.
Jetzt online bewerben und den Grundstein für ein Studium mit Zukunft legen.