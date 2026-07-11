Warum sich die Grazer Regierung kaum ändern wird

Vielleicht nur ein neuer Kopf in der Stadtregierung

Laut KPÖ stehen derzeit die Finanzen und der Sparkurs im Fokus, über Ressorts und Personen spreche man erst später. Es zeichnet sich aber ab, dass die künftige Stadtregierung, die unabhängig von Koalitionen nach der Stärke der Parteien gebildet wird, sehr ähnlich wie die aktuelle aussehen wird. Die KPÖ möchte weiter auf Kahr, Robert Krotzer und Manfred Eber setzen, die ÖVP auf Hohensinner und Claudia Unger (auch wenn es in beiden Fällen noch keine formalen Beschlüsse der Parteien gibt). Bei den Grünen ist natürlich Judith Schwentner gesetzt. Fix: René Apfelknab (FPÖ) wird Claudia Schönbacher (KFG) ersetzen.