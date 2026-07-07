Neue Details nach Explosion und Polit-Umfrage

Nach der Gas-Explosion in Wien kommen neue Details ans Licht: Ein Gerichtstermin soll den 93-jährigen Hausbesitzer schwer belastet haben. Und: Zeugnisverteilung für die Regierung: Bei unserer aktuellen krone.tv-Umfrage stellen viele Wiener der Politik ein teils fatales Urteil aus. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.