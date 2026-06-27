Dreiste Diebe schlugen in Tirol gleich mehrmals zu

Diebe stahlen auch E-Bike, Besitzer fahndete selbst

Am Freitag zwischen 12.15 und 13 Uhr schlugen Unbekannte auch in Scharnitz zu. Die Diebe stahlen dort ein abgesperrtes E-Bike eines 49-jährigen Einheimischen. Das Bike war rund 150 Meter vor der Kastenalm an einem Zaun abgestellt.