Dreiste Diebe schlugen in Tirol gleich mehrmals zu

An gleich zwei Schauplätzen schlugen bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Tirol zu. In Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) stahlen Diebe ein E-Bike. In Lermoos im Außerfern hatten es Einbrecher auf einen Baucontainer abgesehen.
Den Anfang machten zwischen Mittwoch und Donnerstag unbekannte Täter in Lermoos. Dort hatten sie es auf einen Baucontainer abgesehen. Sie brachen ein und stahlen mehrere elektronische Arbeitsgeräte. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
Diebe stahlen auch E-Bike, Besitzer fahndete selbst
Am Freitag zwischen 12.15 und 13 Uhr schlugen Unbekannte auch in Scharnitz zu. Die Diebe stahlen dort ein abgesperrtes E-Bike eines 49-jährigen Einheimischen. Das Bike war rund 150 Meter vor der Kastenalm an einem Zaun abgestellt.
„Eine vom Geschädigten selbst durchgeführte Fahndung im Ortsgebiet von Scharnitz verlief ohne Erfolg“, erklärt die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen sind im Gange.
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