Doping: Wende im Fall Schwazer erhitzt die Gemüter

„Die WADA ist entsetzt über die zahlreichen rücksichtslosen und unbegründeten Anschuldigungen des Richters gegen die Organisation und andere Parteien in diesem Fall“, hieß es in einer Stellungnahme der Organisation am späten Donnerstagabend. Die WADA wies die Kritik des Bozener Richters Walter Pelino an der Doping-Sperre zurück und behält sich rechtliche Schritte vor.