Doping: CAS lehnt Berufung von Geher Schwazer ab

Schwazer hatte zeitweise eine mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr ins Auge gefasst. Der Geher-Olympiasieger über 50 Kilometer von 2008 war am 1. Jänner 2016 im Auftrag von World Athletics getestet worden. In seiner Urinprobe wurden dabei anabole Steroide festgestellt. Schwazer, der den Doping-Vorwurf seit jeher zurückweist, wurde anschließend für acht Jahre gesperrt.