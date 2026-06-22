Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Gardasee

„Für immer!“ Ski-Traumpaar feiert Traumhochzeit

Ski Alpin
22.06.2026 09:18
Michelle Gisin und Luca De Aliprandini haben geheiratet.
Michelle Gisin und Luca De Aliprandini haben geheiratet.(Bild: Krone-Collage/Andreas Tröster, Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Michelle Gisin und Luca De Aliprandini haben „Ja“ gesagt: Das Ski-Traumpaar feierte am Samstag eine Traumhochzeit am Gardasee.

0 Kommentare

„Für immer“, verkündet das Paar via Instagram und fügt einen Schnappschuss der Hochzeit hinzu. Gemeinsam mit der Sonne strahlen die 32-jährige Schweizerin und der 35-jährige Italiener um die Wette.

Die Glückwünsche sind zahlreich und kommen auch aus dem Ski-Zirkus. Einige (ehemalige) Weggefährten melden sich zu Wort. „Herzlichen Glückwunsch“, schreibt etwa Ex-ÖSV-Heldin Anna Veith. Auch die Schwedin Sara Hector, die Deutsche Emma Aicher und der Norweger Atle Lie McGrath freuen sich mit den frisch Vermählten und kommentieren den Beitrag.

Lesen Sie auch:
Urs Lehmann
Neue Aufgabe
FIS: Nach Rückzug kehrt Urs Lehmann nun zurück
19.06.2026
Sport Tv Logo
Viele Veränderungen
„Mothl“ Mayer soll ÖSV-Riesentorläufer beflügeln
19.06.2026
Verletzungsupdate
Lindsey Vonn kann wieder strahlen!
19.06.2026

Seit zwölf Jahren ein Paar
Die Olympiasiegerin aus Engelberg und der italienische Riesenslalom-Spezialist sind seit 2014 ein Paar. 2018 folgte der Zusammenzug in ein Häuschen in Riva del Garda. „Luca ist zu 200 Prozent der Richtige“, meinte Gisin einst. Nun läuteten die Hochzeitsglocken ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
22.06.2026 09:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
132.533 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
115.043 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.382 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1218 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1084 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Mehr Ski Alpin
Am Gardasee
„Für immer!“ Ski-Traumpaar feiert Traumhochzeit
Neue Aufgabe
FIS: Nach Rückzug kehrt Urs Lehmann nun zurück
Sport Tv Logo
Viele Veränderungen
„Mothl“ Mayer soll ÖSV-Riesentorläufer beflügeln
Verletzungsupdate
Lindsey Vonn kann wieder strahlen!
Krone Plus Logo
Skigebiet vor dem Aus
ÖSV-Legende will im Pleite-Streit vermitteln

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf