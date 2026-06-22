„Für immer!“ Ski-Traumpaar feiert Traumhochzeit

Die Glückwünsche sind zahlreich und kommen auch aus dem Ski-Zirkus. Einige (ehemalige) Weggefährten melden sich zu Wort. „Herzlichen Glückwunsch“, schreibt etwa Ex-ÖSV-Heldin Anna Veith. Auch die Schwedin Sara Hector, die Deutsche Emma Aicher und der Norweger Atle Lie McGrath freuen sich mit den frisch Vermählten und kommentieren den Beitrag.