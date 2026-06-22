„Für immer!“ Ski-Traumpaar feiert Traumhochzeit

Michelle Gisin und Luca De Aliprandini haben „Ja“ gesagt: Das Ski-Traumpaar feierte am Samstag eine Traumhochzeit am Gardasee.
„Für immer“, verkündet das Paar via Instagram und fügt einen Schnappschuss der Hochzeit hinzu. Gemeinsam mit der Sonne strahlen die 32-jährige Schweizerin und der 35-jährige Italiener um die Wette.
Die Glückwünsche sind zahlreich und kommen auch aus dem Ski-Zirkus. Einige (ehemalige) Weggefährten melden sich zu Wort. „Herzlichen Glückwunsch“, schreibt etwa Ex-ÖSV-Heldin Anna Veith. Auch die Schwedin Sara Hector, die Deutsche Emma Aicher und der Norweger Atle Lie McGrath freuen sich mit den frisch Vermählten und kommentieren den Beitrag.
Seit zwölf Jahren ein Paar
Die Olympiasiegerin aus Engelberg und der italienische Riesenslalom-Spezialist sind seit 2014 ein Paar. 2018 folgte der Zusammenzug in ein Häuschen in Riva del Garda. „Luca ist zu 200 Prozent der Richtige“, meinte Gisin einst. Nun läuteten die Hochzeitsglocken ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.