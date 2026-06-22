„Die KI ersetzt hier sicher keine Fachkräfte“

Handwerkliches Können erforderlich

Straßenbaudirektor Rainer Irschik verwies zudem auf die große Bedeutung der Lehrausbildung für die Zukunft des Straßendienstes. „Die vielfältigen Aufgaben einer Straßenerhaltungsfachkraft erfordern handwerkliches Können, Teamfähigkeit und fächerübergreifendes Denken.“ Angesichts großer Infrastrukturprojekte und eines steigenden Erhaltungsbedarfs sind gut ausgebildete Nachwuchskräfte laut Irschik unverzichtbar. Dass rund drei Viertel der Lehrlinge langfristig im NÖ Straßendienst bleiben, ist ein klarer Beleg für die Qualität der Ausbildung.