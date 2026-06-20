Pkw-Lenker (22) fuhr auf A12 auf Vorderfrau auf

Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es am Freitag auf der Inntalautobahn bei Volders (Bezirk Innsbruck-Land)! Ein 22-jähriger Einheimischer konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen ein vor ihm stehendes Fahrzeug.
Zum Vorfall kam es gegen 13 Uhr bei Volders. Dort musste eine 46-jährige Einheimische mit ihrem Fahrzeug wegen eines Staus vor ihr stark abbremsen. Sie befand sich dabei auf dem zweiten Fahrstreifen.
Der 22-Jährige, der hinter ihr unterwegs war, konnte sein Fahrzeug trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des vor ihm stehenden Fahrzeugs.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Eines der Fahrzeuge musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsverzögerungen. Im Einsatz standen drei Polizeistreifen, der Abschleppdienst sowie die Asfinag.
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