Kurstadt Baden feiert wieder „in Weiß“

Den Auftakt des Reigens in der Kurstadt macht ein großes Event am Freitag, 26. Juni, ab 18 Uhr im Kurpark. Auch am Tag darauf trägt die ganze Stadt weiße Kleidung, Geschäfte und Lokale sind bei dem Thementag mit dabei. Seinen Höhepunkt erreicht „Baden in Weiß“ dann am Samstag, 27. Juni: Ab 18 Uhr kann beim legendären Clubbing getanzt und genossen werden. Weitere Informationen im Internet: www.badeninweiss.at