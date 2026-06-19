Kurstadt Baden feiert wieder „in Weiß“

Die Stimmung ist einzigartig, die Möglichkeiten, gemeinsam zu feiern riesig. Ab nächstem Freitag heißt es wieder „Baden in Weiß“.
Den Auftakt des Reigens in der Kurstadt macht ein großes Event am Freitag, 26. Juni, ab 18 Uhr im Kurpark. Auch am Tag darauf trägt die ganze Stadt weiße Kleidung, Geschäfte und Lokale sind bei dem Thementag mit dabei. Seinen Höhepunkt erreicht „Baden in Weiß“ dann am Samstag, 27. Juni: Ab 18 Uhr kann beim legendären Clubbing getanzt und genossen werden. Weitere Informationen im Internet: www.badeninweiss.at
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