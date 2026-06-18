LIVE: Czech Republic vs. South Africa Already Under Pressure

The signs are promising, as the “Bafana Bafana” are entering the match with a weakened lineup. Themba Zwane and Sphephelo Sithole are suspended, so coach Hugo Broos cannot field his best starting lineup. A return from the five-man backline used recently to the more commonly employed four-man backline is expected. “We’ve now seen the level of the tournament and will come back stronger,” promised South Africa’s captain, Ronwen Williams. They hope to take a cue from the 2023 Africa Cup of Nations, where they finished third despite a 0–2 opening loss to Mali. However, the odds point toward another early exit after the group stage in what is their fourth World Cup appearance.