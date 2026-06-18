World Cup Live Updates
LIVE: Czech Republic vs. South Africa Already Under Pressure
Second matchday of the World Cup in Group A. The Czech Republic faces South Africa. Both teams suffered losses in their openers and now desperately need to earn points. We’re reporting live—see the live updates below. The score is currently 1–0.
Here’s the live ticker:
For both teams, the pressure has mounted even further ahead of their first-ever head-to-head World Cup match due to their opening-match losses. “We absolutely have to get it right against South Africa now,” insisted Czech defender Jaroslav Zeleny. Since a “probably tougher challenge” against Mexico awaits head coach Miroslav Koubek’s squad in their final match, they absolutely must secure their first three points following the bitter 1–2 loss to South Korea.
The signs are promising, as the “Bafana Bafana” are entering the match with a weakened lineup. Themba Zwane and Sphephelo Sithole are suspended, so coach Hugo Broos cannot field his best starting lineup. A return from the five-man backline used recently to the more commonly employed four-man backline is expected. “We’ve now seen the level of the tournament and will come back stronger,” promised South Africa’s captain, Ronwen Williams. They hope to take a cue from the 2023 Africa Cup of Nations, where they finished third despite a 0–2 opening loss to Mali. However, the odds point toward another early exit after the group stage in what is their fourth World Cup appearance.
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