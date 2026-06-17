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Lineup: Here’s How Austria Will Line Up Against Jordan

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17.06.2026 04:36
Head coach Ralf Rangnick has decided
Head coach Ralf Rangnick has decided(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The lineup is in: Here’s how Austria will start today’s match against Jordan—their first World Cup game in 28 years.

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Probably the most interesting aspect of the starting lineup: Marko Arnautovic will start on the bench. There had been a lot of discussion about the red-white-red offense, but now we know: Head coach Ralf Rangnick is starting Sasa Kalajdzic up front. Arnautovic will be cheering from the sidelines for now.

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Fotos

Schlager in Goal

With Christoph Baumgartner out due to injury, Romano Schmid will play as the number 10, while Konrad Laimer takes over the role on the right wing. Phillipp Mwene plays on the left side of the back four, with Philipp Lienhart and David Alaba forming the central defensive pairing.

The ÖFB starting lineup against Jordan:
A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Laimer, Schmid, Sabitzer – Kalajdzic

Here’s an illustration of the lineup:

Impressive fan march
Kickoff is at 6 a.m.; we’ll be reporting live on sportkrone.at, of course.

Long before kickoff, the venue in Santa Clara was impressively decked out in red-white-red. Up to 6,000 fans staged an impressive fan march and will be cheering on the team in the stadium. Here are the best photos, proving that the Austrian fans are definitely in World Cup form.

+7
Fotos

By the way, as soon as Marko Arnautovic comes on as a substitute, a record will be broken:

Even if he doesn’t start, it’s quite possible that this record will be broken today.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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