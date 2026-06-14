Pkw überschlug sich und kam am Dach zum Liegen

Gegen 2 Uhr morgens ging der Alarm bei der Feuerwehr Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) ein. Ein Pkw hatte sich aus bislang unbekannter Ursache in der Schustergrabenstraße überschlagen und kam auf einer Wiese am Dach zum Liegen. Die Insassen des Autos konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.