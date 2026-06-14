Pkw überschlug sich und kam am Dach zum Liegen

Im Bezirk Graz-Umgebung kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Unfall. Ein Pkw hatte sich überschlagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen des Fahrzeugs wurden verletzt und mussten vom Roten Kreuz versorgt werden.
Gegen 2 Uhr morgens ging der Alarm bei der Feuerwehr Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) ein. Ein Pkw hatte sich aus bislang unbekannter Ursache in der Schustergrabenstraße überschlagen und kam auf einer Wiese am Dach zum Liegen. Die Insassen des Autos konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.
Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden die verletzten Personen bereits vom Roten Kreuz versorgt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und bereiteten das Fahrzeug für den Abschleppdienst vor. Neben der Feuerwehr und dem Roten Kreuz war auch die Polizei im Einsatz.
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