Mexikanisches Flair heizte in Eishalle gehörig ein

„Ein starkes Ausrufezeichen“

Die mexikanischen Fans waren klar in der Überzahl, die meisten von ihnen zierten in den Farben ihrer Nationalmannschaft die Ränge und fieberten mit ihren Kickern mit. „Wir sind überglücklich, dass wir gleich mit einem Sieg in das Turnier gestartet sind. Das ist ein starkes Ausrufezeichen“, strahlte Carolina und zeigte sich zugleich selbstbewusst: „Die anderen Mannschaften können sich definitiv warm anziehen!“