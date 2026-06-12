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Public Viewing bei WM

Mexikanisches Flair heizte in Eishalle gehörig ein

Tirol
12.06.2026 19:00
„¡Viva México!“, hieß es beim Auftaktspiel der Fußball-WM.
„¡Viva México!“, hieß es beim Auftaktspiel der Fußball-WM.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Mit dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft fiel auch der Startschuss für das große Public Viewing in der Innsbrucker TIWAG Arena. Vor allem die vielen mexikanischen Fans stachen hervor – und sie durften am Ende auch über einen Sieg ihres Teams jubeln.

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„Dai Dai“ sang Popstar Shakira am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft. Wie recht sie damit behält, bedeutet der Songtext doch sinngemäß „Los geht’s!“ Bis zum 19. Juli kämpfen 48 internationale Teams um den begehrten WM-Titel, auch Österreich.

Danach besiegte das mexikanische Team mit einem 2:0 seinen Gegner Südafrika. Das sorgte wiederum für tosenden Applaus in der gut besuchten TIWAG Arena Innsbruck, in der Westösterreichs größtes Indoor-Public-Viewing stattfindet – und zwar bei freiem Eintritt.

Die Spiele werden auf dem großen Medienwürfel gezeigt, direkt darunter heizte am Donnerstag die ...
Die Spiele werden auf dem großen Medienwürfel gezeigt, direkt darunter heizte am Donnerstag die Band „Buena Vibra“ ein.(Bild: Christof Birbaumer)

„Ein starkes Ausrufezeichen“
Die mexikanischen Fans waren klar in der Überzahl, die meisten von ihnen zierten in den Farben ihrer Nationalmannschaft die Ränge und fieberten mit ihren Kickern mit. „Wir sind überglücklich, dass wir gleich mit einem Sieg in das Turnier gestartet sind. Das ist ein starkes Ausrufezeichen“, strahlte Carolina und zeigte sich zugleich selbstbewusst: „Die anderen Mannschaften können sich definitiv warm anziehen!“

Zitat Icon

Wir sind überglücklich, dass wir gleich mit einem Sieg in das Turnier gestartet sind. Das ist ein starkes Ausrufezeichen.

Mexiko-Fan Carolina

Nicht weniger als 44 Partien werden über den ganzen Bewerb hinweg übertragen – mit Spielbeginn zwischen 18 und 22 Uhr. An Samstagen gibt es zusätzlich vereinzelt „Late Night-Specials“ mit Ankick um 23 Uhr. Und: Fußballfans mit Fanbekleidung verkehren zu den Public-Viewing-Rahmenzeiten kostenlos auf den Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) – hin und retour!

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Service für Menschen mit Höreinschränkungen
Die vier HD LED-Walls des Medienwürfels und die neu aufgerüsteten Lautsprecher sorgen für pure Stadionatmosphäre. Außerdem wartet die TIWAG Arena ab sofort auch mit einem AuracastTM-Sendesystem auf. Damit wird Menschen mit Höreinschränkungen ermöglicht, den Ton über die neue Technologie direkt im Ohr zu empfangen. Beim Public Viewing kann dieses Service bereits genutzt werden.

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