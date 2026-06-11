Restplatzbörse eröffnet einen weiteren Standort

Die auf Urlaubsberatung spezialisierte Restplatzbörse eröffnet in Innsbruck eine zweite Filiale. Zum Start am neuen Standort im Einkaufszentrum DEZ locken die Betreiber mit Gewinnspielen.
Die Urlaubs- und damit die Reisezeit steht unmittelbar bevor. In knapp einem Monat beginnen wieder die lang ersehnten Sommerferien. Pünktlich zur schönsten Zeit des Jahres eröffnet im Einkaufszentrum DEZ in der Landeshauptstadt die Restplatzbörse ihre zweite Filiale. Bei der Auswahl der passenden Urlaubsangebote beraten Filialleiterin Rebecca Bebin und ihr erfahrenes Team die Kundinnen und Kunden.
„Viele Reisen lassen sich heute mit wenigen Klicks online buchen“, räumt Geschäftsführer Helmut Schönbacher ein, rührt aber zugleich damit die Werbetrommel, dass „gerade bei der Auswahl des richtigen Angebots die persönliche Expertise oft den entscheidenden Unterschied macht“.
Mit zwei Standorten in Innsbruck stärken wir unsere Präsenz in Tirol deutlich.
Helmut Schönbacher
Diverse Gewinnspiele in der Eröffnungswoche
Dieses Bedürfnis nach persönlicher Betreuung zeige sich auch in einer Market-Omnibusstudie, wonach die Zahl der Reisenden, die bevorzugt im Reisebüro buchen, zuletzt um 14 Prozent gestiegen sei. Die neue Filiale bietet das gesamte Angebot der Restplatzbörse, also von Pauschalreisen über Hotels bis hin zu Kreuzfahrten. „Mit zwei Standorten in Innsbruck stärken wir unsere Präsenz in Tirol deutlich. Gleichzeitig zeigen wir, dass stationäre Beratung und digitale Buchungsmöglichkeiten kein Widerspruch sind, sondern sich ideal ergänzen“, sagt Schönbacher.
Zum Start feiert das Unternehmen die Neueröffnung mit einem Gewinnspiel, bei dem ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro verlost wird. „Zusätzlich warten in der Eröffnungswoche von 15. bis 20. Juni ein Glücksrad, Goodies und kleine Gewinne auf die Besucher“, heißt es.
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