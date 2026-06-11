Restplatzbörse eröffnet einen weiteren Standort

Diverse Gewinnspiele in der Eröffnungswoche

Dieses Bedürfnis nach persönlicher Betreuung zeige sich auch in einer Market-Omnibusstudie, wonach die Zahl der Reisenden, die bevorzugt im Reisebüro buchen, zuletzt um 14 Prozent gestiegen sei. Die neue Filiale bietet das gesamte Angebot der Restplatzbörse, also von Pauschalreisen über Hotels bis hin zu Kreuzfahrten. „Mit zwei Standorten in Innsbruck stärken wir unsere Präsenz in Tirol deutlich. Gleichzeitig zeigen wir, dass stationäre Beratung und digitale Buchungsmöglichkeiten kein Widerspruch sind, sondern sich ideal ergänzen“, sagt Schönbacher.