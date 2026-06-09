Lkw rollte nach vorne und klemmte Mann (42) ein

Fürchterlicher Unfall am Dienstagvormittag in Breitenbach (Tiroler Bezirk Kufstein)! Ein Einheimischer stellte einen Lkw ab. Als er ausstieg, rollte das Gefährt nach vorn und drückte einen Mann gegen einen Pkw.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es gegen 9.45 Uhr in Breitenbach. Dort hatte ein 42-jähriger Einheimischer seinen Lkw auf einem Parkstreifen abgestellt und stieg aus dem Fahrzeug.
In diesem Moment rollte der Lkw nach vorn und drückte einen 47-jährigen Einheimischen, der sich vor dem Fahrzeug befand, gegen einen Pkw und klemmte ihn ein. Er erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
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