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Motorradler verletzt

Unfall mit Fahrerflucht: Lenker (62) ausgeforscht

Tirol
08.06.2026 20:43
Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.
Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Jener Lenker, der am Sonntag in Niederndorf (Tirol) einen Motorradfahrer „geschnitten“ hatte, konnte nun von der Polizei ausgeforscht werden. Der Biker war in der Folge gestürzt und hatte sich verletzt, der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr einfach weiter. 

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Am Sonntag fuhr ein 56-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Berchtesgadner Land gegen 11.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Walchseestraße von Niederndorf kommend in Richtung Oberaudorf (D).

Bei einer Tankstellenausfahrt fuhr ein weißer Pkw unmittelbar vor dem Motorradfahrer in die Walchseestraße ein. Der Motorradlenker leitete sofort ein Ausweichmanöver ein und kam dabei zu Sturz. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am linken Fuß zu und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Polizei startete umfangreiche Ermittlungen
Der Lenker des weißen Wagens hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt auf der Walchseestraße in Richtung Niederndorf fort. Die Polizei startete in der Folge einen Zeugenaufruf.

Im Zuge von umfangreichen Ermittlungen durch Beamte der Polizeinspektion Niederndorf konnte ein 62-jähriger Österreicher als Lenker weißen Pkw ausgeforscht werden. Die Ermittlungen laufen.

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