Unfall mit Fahrerflucht: Lenker (62) ausgeforscht

Bei einer Tankstellenausfahrt fuhr ein weißer Pkw unmittelbar vor dem Motorradfahrer in die Walchseestraße ein. Der Motorradlenker leitete sofort ein Ausweichmanöver ein und kam dabei zu Sturz. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am linken Fuß zu und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.