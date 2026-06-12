Regionale Energie aus nicht recycelbaren Abfällen

Mit dem Energiewerk Graz stärkt die Stadt ihre Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit. Ab 2030 erzeugt das Kraftwerk Fernwärme direkt in Graz und versorgt rund 23.000 Haushalte. Zudem werden 15.000 Wohnungen mit Strom versorgt.
Fernwärme und Strom entstehen künftig direkt vor Ort. Das sorgt für warme Wohnungen im Winter und stabile Preise, auch in unsicheren Zeiten. Aktuell ist die Energieversorgung noch stark von importiertem Erdgas abhängig. Durch die Nutzung regional verfügbarer Reststoffe kann diese Abhängigkeit deutlich reduziert werden.
Gerade vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und schwankender Energiemärkte ist das ein wichtiger Schritt. Mehr regionale Unabhängigkeit bedeutet bessere Planbarkeit für die Energieversorgung und sorgt für stabilere Abfallgebühren sowie Fernwärme- und Strompreise in Graz.
Weniger Verkehr, mehr regionale Wertschöpfung
Nicht alle im Ressourcenpark Graz gesammelten Abfälle können recycelt werden. Bisher mussten diese Reststoffe per LKW in andere Regionen Österreichs oder ins Ausland transportiert werden.
Mit dem Energiewerk Graz ändert sich das grundlegend: Der nicht recycelbare, ungefährliche Abfall wird künftig über ein Förderband direkt zur Verwertung transportiert. Dadurch entfallen jährlich rund 9.000 LKW-Fahrten. Dass jede eingesparte LKW-Fahrt zur Verkehrsentlastung beiträgt, die Verkehrssicherheit erhöht und Emissionen reduziert, betont auch Dr. Ulrich Bergmann, Geschäftsführer von Verkehrplus, welcher als unabhängiger Experte die Projektkonzeption mitbegleitet hat.
Verwertet werden bis zu 110.000 Tonnen nicht recycelbare Abfälle ausschließlich aus Graz und dem regionalen Umland. Das sind gleich hohe Mengen, die bereits heute in der Sturzgasse gesammelt und vorbereitet werden. Das Projekt folgt bewusst regionalwirtschaftlichen Prinzipien: Es sichert die Entsorgung für rund 450.000 Menschen und schafft neue direkte und indirekte Arbeitsplätze in der Region.
Technologisch am neuesten Stand und transparent geprüft
Rund 200 interne und externe Expert:innen haben über vier Jahre an der Planung des Energiewerks Graz gearbeitet. Zum Einsatz kommt ausschließlich bewährte und moderne Technologie, um möglichst viel Energie bei gleichzeitig minimalen Emissionen zu gewinnen.
Hochmoderne Filter- und Reinigungsanlagen sorgen dafür, dass alle Umweltgrenzwerte nicht nur eingehalten, sondern vielfach auch unterschritten werden.
Im Rahmen einer umfassenden und transparenten Umweltverträglichkeitsprüfung wurde das Projekt von unabhängigen Fachleuten geprüft und positiv bewertet. Damit schafft das Energiewerk Graz eine sichere Grundlage für eine nachhaltige Energie- und Abfallzukunft unserer Stadt.
Mehr Informationen zu den Vorteilen des Energiewerks Graz unter energie-graz.at/ewg