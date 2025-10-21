Mörz als erste Österreicherin in Geräte-WM-Finale

„Es ist ein Traum, der wahr wird!“

Im Sprung-Finale will die Tochter von Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Mörz noch einmal glänzen. „Ich kann es kaum erwarten, im Finale auf der Bühne zu stehen und all die Emotionen zu erleben. Es ist ein Traum, der wahr wird, und ich bin einfach nur glücklich und erfüllt“, sagte die Mattersburgerin.