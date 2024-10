Nur ein Wackler konnte Leni am Weg zu Gold stoppen

Leni Bohle glänzte beim Kunstturn-Weltcup im ungarischen Szombathely in beeindruckender Manier: Die erst 17-jährige Vorarlbergerin gewann die Silbermedaille am Schwebebalken, dazu jeweils Bronze am Sprung und Boden. „Ich bin mit diesem Wochenende wirklich sehr zufrieden und glücklich, habe gezeigt, was ich kann“, freute sich die Hohenemserin.