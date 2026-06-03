Raabklamm-Anrainer wehren sich gegen Parkplatz

Größerer Parkplatz wird kaum genutzt

In ihrem Dorf befindet sich ein Einstieg in die Raabklamm, ein Naturjuwel, das in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen angezogen hat. Nur acht Parkplätze stehen in Oberdorf zur Verfügung, die rasch ausgelastet sind. Beim „Krone“-Termin kommen im Fünf-Minuten-Takt Autos, die Fahrer suchen, wenden, fahren wieder weg. An starken Tagen wird mitunter kreuz und quer wild geparkt. Es gibt zwar viele Parkplätze beim mehr als einen Kilometer entfernten Sportplatz Mitterdorf, den nutzen aber nur wenige – auch weil die Beschilderung laut den Anrainern mangelhaft ist.