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„Kein Freizeitzentrum“

Raabklamm-Anrainer wehren sich gegen Parkplatz

Steiermark
03.06.2026 05:00
Auf dieser Wiese soll der neue Parkplatz entstehen.
Auf dieser Wiese soll der neue Parkplatz entstehen.(Bild: Jakob Traby)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Raabklamm zieht jetzt schon viele Besucher an – bald könnten es noch mehr werden, so die Sorge der Bewohner von Oberdorf. In ihrem Ort befindet sich ein kleiner Parkplatz, der ausgebaut werden soll. Um die Dimension ist ein handfester Streit ausgebrochen. 

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Das Knallen von Autotüren frühmorgens und spätabends, Hundesackerl, die auf eine private Wiese geworfen werden, illegale Lagerfeuer, zerstörte Holzstapel: Die Geschichten kommen im Stakkato aus der Gruppe aufgebrachter Oberdorfer, die sich an einem milden Abend mit der „Krone“ trifft.

Größerer Parkplatz wird kaum genutzt
In ihrem Dorf befindet sich ein Einstieg in die Raabklamm, ein Naturjuwel, das in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen angezogen hat. Nur acht Parkplätze stehen in Oberdorf zur Verfügung, die rasch ausgelastet sind. Beim „Krone“-Termin kommen im Fünf-Minuten-Takt Autos, die Fahrer suchen, wenden, fahren wieder weg. An starken Tagen wird mitunter kreuz und quer wild geparkt. Es gibt zwar viele Parkplätze beim mehr als einen Kilometer entfernten Sportplatz Mitterdorf, den nutzen aber nur wenige – auch weil die Beschilderung laut den Anrainern mangelhaft ist.

Die Raabklamm zieht immer mehr Besucher an.
Die Raabklamm zieht immer mehr Besucher an.(Bild: stock.adobe.com null)

Ein größerer Parkplatz als Lösung? Nun, genau das sorgt in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab für einen handfesten Konflikt. Viele Oberdorfer wollen gar keine Parkplätze in ihrem Ortsteil. Im Vorjahr rang man sich zu einem Kompromiss durch: 20 neue Stellplätze auf einer von der Gemeinde angekauften Wiese neben dem aktuellen Parkplatz, dazu gab es am 2. Juli 2025 auch einen Gemeinderatsbeschluss.

Unterschriftenliste und Einsprüche beim Land
Doch nun fühlen sich die Anrainer vor den Kopf gestoßen: Geplant ist laut Gemeinde die Umwidmung von zwei Parzellen. In einem ersten Schritt sollen 31 Parkplätze entstehen (also etwas mehr als im ursprünglichen Gemeinderatsbeschluss), mit der reservierten zweiten Fläche wären es sogar mehr als 70.

„Wir sind empört“, so der Tenor der Oberdorfer. Ihre Sorge: Der Parkplatz wird sukzessive erweitert, wenn die Kapazitäten erschöpft sind. „Wir wollen aber kein Freizeitzentrum werden.“ Mit einer neuen Unterschriftenliste und Einsprüchen beim Land wollen sie sich wehren. Sie verweisen auch auf eine mögliche asphaltierte Alternativ-Parkfläche im Dorf. 

Verhältnis mit Bürgermeister zerrüttet
Das Verhältnis mit Bürgermeister Thomas Derler (ÖVP) scheint zerrüttet, bei der jüngsten Gemeinderatssitzung seien schwere Vorwürfe gegen den Anrainersprecher erhoben worden. Derler wollte auf „Krone“-Anfrage keine Stellungnahme abgeben.

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