Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Einfach geil“

Ski-Olympiasieger staunte über Sensationsmann

Sport-Mix
29.05.2026 06:16
Leonhard Stock, 1980 Abfahrts-Olympiasieger in Lake Placid, staunte bei den Austrian Alpine Open ...
Leonhard Stock, 1980 Abfahrts-Olympiasieger in Lake Placid, staunte bei den Austrian Alpine Open über Sensationsmann Alex Kopp.(Bild: Gundi Stock)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Vor vier Jahren hatte er seine Karriere als Golfprofi beendet. Am 18. Mai qualifizierte sich Alex Kopp dann an seinem Hochzeitstag aus dem Nichts für die Austrian Alpine Open in Kitzbühel. Und am Donnerstag spielte er dann beim DP World Tour-Turnier eine starke 69er-Runde. Ski-Olympiasieger Leonhard Stock, der mit Kopp befreundet ist, staunte: „Einfach geil“.

0 Kommentare

„Das ist surreal“, schüttelte Alex Kopp mit dem Kopf. Der Trainer vom Golfclub Zillertal Uderns hatte 2022 seine Profikarriere beendet. Als die Schön-Kliniken eine Wildcard für die Austrian Alpine Open in Kitzbühel ausspielten, meldete er sich aus Spaß an. Als der 33-Jährige merkte, dass die Qualifikation am 18. Mai an seinem Hochzeitstag stattfand, wollte er sich wieder abmelden.

Alex Kopp mit Ehefrau Anita und Caddie Hannes Wechselberger.
Alex Kopp mit Ehefrau Anita und Caddie Hannes Wechselberger.(Bild: Alex Kopp)

Ehefrau bestärkte ihn in der Teilnahme
Aber Ehefrau Anita bestärkte ihn in der Teilnahme, die dann mit zwei Schlagverlusten auf den ersten zwei Bahnen miserabel begann. Danach pfiff sich Alex nichts mehr, holte nach acht Birdies noch den Sieg und die Wildcard.

Alex Kopp mit seinen Eltern.
Alex Kopp mit seinen Eltern.(Bild: Alex Kopp)

Jubelsturm nach Zauberschlag
Donnerstag spielte der Tiroler, der auch von seinen Eltern angefeuert wurde, zum Start der Austrian Alpine Open eine starke 69er-Runde. Er liegt damit auf Cutkurs. Auf der letzten Spielbahn zeigte Alex ein besonderes Kunststück, als er aus sehr schwieriger Lage zum Schlaggewinn einlochte. Das Publikum quittierte diesen Zauberschlag mit einem Jubelsturm.

„Ein sehr guter Freund“
Genersell meinte Kopp: „Das war vor dieser Kulisse eines meiner aller schönsten Erlebnisse.“ Leo Stock, 1980 in Lake Placid Abfahrts-Olympiasieger und heute begeisterter Golfer, war völlig aus dem Häuschen: „Einfach geil.“ Alex erzählt: „Leo ist ein wirklich sehr guter Freund, der mich schon viel unterstützt hat.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
29.05.2026 06:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
KitzbühelZillertal
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.001 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
116.926 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
98.271 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Mehr Sport-Mix
Christian Hoffmann
Everest! Olympiasieger zu höchstem Rennen der Welt
„Einfach geil“
Ski-Olympiasieger staunte über Sensationsmann
Golf-Auftakt in Kitz
Steinlechner stark, Wiesberger & Straka noch nicht
Handball-Liga
Hypo NÖ nach 34:21-Kantersieg vor 48. Meistertitel
Giro d’Italia 2026
Felix Gall vor Königsetappe weiterhin Zweiter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf