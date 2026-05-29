Ski-Olympiasieger staunte über Sensationsmann

Vor vier Jahren hatte er seine Karriere als Golfprofi beendet. Am 18. Mai qualifizierte sich Alex Kopp dann an seinem Hochzeitstag aus dem Nichts für die Austrian Alpine Open in Kitzbühel. Und am Donnerstag spielte er dann beim DP World Tour-Turnier eine starke 69er-Runde. Ski-Olympiasieger Leonhard Stock, der mit Kopp befreundet ist, staunte: „Einfach geil“.
„Das ist surreal“, schüttelte Alex Kopp mit dem Kopf. Der Trainer vom Golfclub Zillertal Uderns hatte 2022 seine Profikarriere beendet. Als die Schön-Kliniken eine Wildcard für die Austrian Alpine Open in Kitzbühel ausspielten, meldete er sich aus Spaß an. Als der 33-Jährige merkte, dass die Qualifikation am 18. Mai an seinem Hochzeitstag stattfand, wollte er sich wieder abmelden.
Ehefrau bestärkte ihn in der Teilnahme
Aber Ehefrau Anita bestärkte ihn in der Teilnahme, die dann mit zwei Schlagverlusten auf den ersten zwei Bahnen miserabel begann. Danach pfiff sich Alex nichts mehr, holte nach acht Birdies noch den Sieg und die Wildcard.
Jubelsturm nach Zauberschlag
Donnerstag spielte der Tiroler, der auch von seinen Eltern angefeuert wurde, zum Start der Austrian Alpine Open eine starke 69er-Runde. Er liegt damit auf Cutkurs. Auf der letzten Spielbahn zeigte Alex ein besonderes Kunststück, als er aus sehr schwieriger Lage zum Schlaggewinn einlochte. Das Publikum quittierte diesen Zauberschlag mit einem Jubelsturm.
„Ein sehr guter Freund“
Genersell meinte Kopp: „Das war vor dieser Kulisse eines meiner aller schönsten Erlebnisse.“ Leo Stock, 1980 in Lake Placid Abfahrts-Olympiasieger und heute begeisterter Golfer, war völlig aus dem Häuschen: „Einfach geil.“ Alex erzählt: „Leo ist ein wirklich sehr guter Freund, der mich schon viel unterstützt hat.“
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