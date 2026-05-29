Ski-Olympiasieger staunte über Sensationsmann

„Das ist surreal“, schüttelte Alex Kopp mit dem Kopf. Der Trainer vom Golfclub Zillertal Uderns hatte 2022 seine Profikarriere beendet. Als die Schön-Kliniken eine Wildcard für die Austrian Alpine Open in Kitzbühel ausspielten, meldete er sich aus Spaß an. Als der 33-Jährige merkte, dass die Qualifikation am 18. Mai an seinem Hochzeitstag stattfand, wollte er sich wieder abmelden.