Mit Tipps und Vorträgen fit ins neue Jahr!

Tolle Preise für Teilnehmer zu gewinnen

Für beste musikalische Stimmung sorgt die steirische Ex-Background-Sängerin von Andreas Gabalier, Berenice, die zuletzt bei der Grazer Silvester-Show ihr Talent zeigte. Tolle Preise für Teilnehmer zu gewinnenAußerdem warten attraktive Preise, darunter Aufenthalte im Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg, im Heilmoorbad Schwanberg und im Hotel Barbara in Schladming. Die „Krone“-Gesund-Tage bieten für jeden etwas. Vorbeikommen lohnt sich – für Körper, Geist und Seele!