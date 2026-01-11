Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„KRONE“-Gesund-Tage:

Mit Tipps und Vorträgen fit ins neue Jahr!

Steiermark
11.01.2026 05:59
Testen Sie bei den Mitmach-Stationen Ihre Fitness!
Testen Sie bei den Mitmach-Stationen Ihre Fitness!(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)

Bei den „Krone“-Gesund-Tagen erfahren Sie, wie Sie Ihrem Körper, Geist und der Seele etwas Gutes tun können.

0 Kommentare

Neues Jahr, neue Energie – die perfekte Zeit, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Die „Krone“-Gesund-Tage – powered by Merkur Versicherung, am 16. und 17. Jänner im Shoppingcenter Murpark in Graz-Liebenau, bieten dafür die ideale Gelegenheit. Dort erwarten Sie aktuelle Informationen zu Medizin, Vorsorge, Fitness, Naturheilkunde und vieles mehr – bei freiem Eintritt!

 Zu den Höhepunkten zählen Vorträge bekannter Persönlichkeiten: Die beliebte „Krone“-Psychologin Dr. Gerti Senger, „Krone“-Kräuterpfarrer Benedikt, Beachvolleyballer und Neurowissenschaftler Christoph Dressler, Fitness-Influencerin Corinna Kamper und Mentorin Catrine Wilhelm sprechen zu neuesten wissenschaaftlichen Erkenntnissen. Dazu kommen wertvolle Beiträge zu Themen wie Schlaf, Demenz, Biohacking und Pflege.

An zahlreichen Stationen erfahren die Teilnehmer mehr über ihre Gesundheit, können die neuesten Produkte am Markt ausprobieren und außerdem ihre Fitness testen. Auch Tipps zur richtigen Ernährung sind Teil des vielfältigen Programms der „Krone“-Gesund-Tage.

Tolle Preise für Teilnehmer zu gewinnen
Für beste musikalische Stimmung sorgt die steirische Ex-Background-Sängerin von Andreas Gabalier, Berenice, die zuletzt bei der Grazer Silvester-Show ihr Talent zeigte. Tolle Preise für Teilnehmer zu gewinnenAußerdem warten attraktive Preise, darunter Aufenthalte im Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg, im Heilmoorbad Schwanberg und im Hotel Barbara in Schladming. Die „Krone“-Gesund-Tage bieten für jeden etwas. Vorbeikommen lohnt sich – für Körper, Geist und Seele!

Erfahren Sie bei den zahlreichen Mitmach-Stationen mehr über Ihre Fitness und Ihren Körper!“Krone“-Psychologin Gerti Senger ist auch mit dabeiBei den „Krone“-Gesund-Tagen erfahren Sie, wie Sie Ihrem Körper, Geist und der Seele etwas Gutes tun können

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
144.453 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
119.281 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
114.309 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf