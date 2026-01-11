Mit Tipps und Vorträgen fit ins neue Jahr!

Bei den „Krone“-Gesund-Tagen erfahren Sie, wie Sie Ihrem Körper, Geist und der Seele etwas Gutes tun können.
Neues Jahr, neue Energie – die perfekte Zeit, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Die „Krone“-Gesund-Tage – powered by Merkur Versicherung, am 16. und 17. Jänner im Shoppingcenter Murpark in Graz-Liebenau, bieten dafür die ideale Gelegenheit. Dort erwarten Sie aktuelle Informationen zu Medizin, Vorsorge, Fitness, Naturheilkunde und vieles mehr – bei freiem Eintritt!
Zu den Höhepunkten zählen Vorträge bekannter Persönlichkeiten: Die beliebte „Krone“-Psychologin Dr. Gerti Senger, „Krone“-Kräuterpfarrer Benedikt, Beachvolleyballer und Neurowissenschaftler Christoph Dressler, Fitness-Influencerin Corinna Kamper und Mentorin Catrine Wilhelm sprechen zu neuesten wissenschaaftlichen Erkenntnissen. Dazu kommen wertvolle Beiträge zu Themen wie Schlaf, Demenz, Biohacking und Pflege.
An zahlreichen Stationen erfahren die Teilnehmer mehr über ihre Gesundheit, können die neuesten Produkte am Markt ausprobieren und außerdem ihre Fitness testen. Auch Tipps zur richtigen Ernährung sind Teil des vielfältigen Programms der „Krone“-Gesund-Tage.
Tolle Preise für Teilnehmer zu gewinnen
Für beste musikalische Stimmung sorgt die steirische Ex-Background-Sängerin von Andreas Gabalier, Berenice, die zuletzt bei der Grazer Silvester-Show ihr Talent zeigte. Tolle Preise für Teilnehmer zu gewinnenAußerdem warten attraktive Preise, darunter Aufenthalte im Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg, im Heilmoorbad Schwanberg und im Hotel Barbara in Schladming. Die „Krone“-Gesund-Tage bieten für jeden etwas. Vorbeikommen lohnt sich – für Körper, Geist und Seele!
Erfahren Sie bei den zahlreichen Mitmach-Stationen mehr über Ihre Fitness und Ihren Körper!“Krone“-Psychologin Gerti Senger ist auch mit dabeiBei den „Krone“-Gesund-Tagen erfahren Sie, wie Sie Ihrem Körper, Geist und der Seele etwas Gutes tun können
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.