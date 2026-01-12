Fit und gesund ins neue Jahr starten!

Die „Krone“-Gesund-Tage – powered by Merkur Versicherung laden am 16. und 17. Jänner 2026 in den Murpark Graz ein.
Sie erhalten spannende Einblicke in Medizin, Vorsorge, Fitness, Ernährung und ganzheitliches Wohlbefinden – bei freiem Eintritt.
Prominente Experten wie:
halten Vorträge und stehen mit Fachwissen und praktischen Tipps zur Verfügung. Ergänzend dazu bietet das umfangreiche Vortragsprogramm weitere interessante Themen und spannende Gäste.
Testen Sie Ihre Fitness an interaktiven Stationen, entdecken Sie innovative Produkte und holen Sie sich wertvolle Anregungen für Körper, Geist und Seele. Für musikalische Highlights sorgt die steirische Sängerin Berenice.
Attraktive Preise warten auf ihre Gewinner!
Unter den Teilnehmern werden unter anderem Hotelaufenthalte im Vier-Sterne-S-Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg, Gutscheine fürs Heilmoorbad Schwanberg und Aufenthalte im renommierten Hotel Barbara in Schladming verlost.
Freitag, 16. Jänner 2026 – 9:00 – 19:30 Uhr
Samstag, 17. Jänner 2026 – 9:00 – 18:00 Uhr
Shoppingcenter Murpark Graz
Ostbahnstraße 3, 8041 Graz