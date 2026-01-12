Vorteilswelt
„Krone“-Gesund-Tage

Fit und gesund ins neue Jahr starten!

Steiermark
12.01.2026 11:24
Bezahlte Anzeige
(Bild: Krone Mediaprint)

Die „Krone“-Gesund-Tage – powered by Merkur Versicherung laden am 16. und 17. Jänner 2026 in den Murpark Graz ein.

Sie erhalten spannende Einblicke in Medizin, Vorsorge, Fitness, Ernährung und ganzheitliches Wohlbefinden – bei freiem Eintritt.

Prominente Experten wie:

  • Dr. Gerti Senger, Psychologin und „Krone“-Kolumnistin für Sexualität
  • Kräuterpfarrer Benedikt, bekannt für Naturheilkunde-Tipps
  • Prof. Christoph Dressler, Neurowissenschaftler und Profi-Beachvolleyballer
  • Corinna Kamper, Fitness-Influencerin und Rennfahrerin
  • Catrine Wilhelm, Mentorin und Coach für persönliche Entwicklung

halten Vorträge und stehen mit Fachwissen und praktischen Tipps zur Verfügung. Ergänzend dazu bietet das umfangreiche Vortragsprogramm weitere interessante Themen und spannende Gäste.

Testen Sie Ihre Fitness an interaktiven Stationen, entdecken Sie innovative Produkte und holen Sie sich wertvolle Anregungen für Körper, Geist und Seele. Für musikalische Highlights sorgt die steirische Sängerin Berenice.

Sängerin Berenice sorgt für beste Stimmung vor Ort.
Sängerin Berenice sorgt für beste Stimmung vor Ort.(Bild: Österreichisches Musik Magazin)

Attraktive Preise warten auf ihre Gewinner!
Unter den Teilnehmern werden unter anderem Hotelaufenthalte im Vier-Sterne-S-Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg, Gutscheine fürs Heilmoorbad Schwanberg und Aufenthalte im renommierten Hotel Barbara in Schladming verlost.

Wann und wo?

Freitag, 16. Jänner 2026 – 9:00 – 19:30 Uhr

Samstag, 17. Jänner 2026 – 9:00 – 18:00 Uhr

Shoppingcenter Murpark Graz
Ostbahnstraße 3, 8041 Graz

  • 2000 Gratis-Parkplätze vor Ort
  • Eintritt frei – wir freuen uns auf Sie!
Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
