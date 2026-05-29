Djuricin: „Hatte nicht mehr die nötige Kraft“

Goalgetter Marco Djuricin blickte nach seinem Karriere-Ende mit der „Krone“ auf seine lange und ereignisreiche Laufbahn zurück. Der 33-Jährige erlebte in seinen 16 Jahren als Profi Schicksalsschläge, zahlreiche Umzüge und prägende Highlights.
„Der Leistungssport hat mich nicht mehr erfüllt. Wenn du dieses Gefühl verspürst, ist es an der Zeit zu gehen.“ Nach 16 Jahren zog Marco Djuricin einen Strich unter seine Profi-Karriere. Weder bei der Vienna noch zuletzt bei Zweitliga-Konkurrent St. Pölten konnte der Sohn von Ex-Rapid-Coach Goran an frühere Zeiten anschließen, machte ihm der Verletzungsteufel einen Strich durch die Rechnung.
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