Djuricin: „Hatte nicht mehr die nötige Kraft“

„Der Leistungssport hat mich nicht mehr erfüllt. Wenn du dieses Gefühl verspürst, ist es an der Zeit zu gehen.“ Nach 16 Jahren zog Marco Djuricin einen Strich unter seine Profi-Karriere. Weder bei der Vienna noch zuletzt bei Zweitliga-Konkurrent St. Pölten konnte der Sohn von Ex-Rapid-Coach Goran an frühere Zeiten anschließen, machte ihm der Verletzungsteufel einen Strich durch die Rechnung.