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Nach Karriereende

Djuricin: „Hatte nicht mehr die nötige Kraft“

Fußball National
29.05.2026 12:30
Ex-Austrianer Marco Djuricin beendete seine Karriere
Ex-Austrianer Marco Djuricin beendete seine Karriere(Bild: APA/HANS PUNZ)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Goalgetter Marco Djuricin blickte nach seinem Karriere-Ende mit der „Krone“ auf seine lange und ereignisreiche Laufbahn zurück. Der 33-Jährige erlebte in seinen 16 Jahren als Profi Schicksalsschläge, zahlreiche Umzüge und prägende Highlights.

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„Der Leistungssport hat mich nicht mehr erfüllt. Wenn du dieses Gefühl verspürst, ist es an der Zeit zu gehen.“ Nach 16 Jahren zog Marco Djuricin einen Strich unter seine Profi-Karriere. Weder bei der Vienna noch zuletzt bei Zweitliga-Konkurrent St. Pölten konnte der Sohn von Ex-Rapid-Coach Goran an frühere Zeiten anschließen, machte ihm der Verletzungsteufel einen Strich durch die Rechnung.

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