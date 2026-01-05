Vorteilswelt
243 Kilo schwer

Tokio: Riesen-Thunfisch um 2,8 Mio. versteigert

Ausland
05.01.2026 09:23
Der Betreiber des Sushi-Restaurants Zanmai präsentierte den Riesen-Fisch.
Der Betreiber des Sushi-Restaurants Zanmai präsentierte den Riesen-Fisch.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Bei der diesjährigen Neujahrsauktion in Tokio hat ein Thunfisch einen neuen Rekordpreis erzielt. Um stolze 2,8 Millionen Euro konnte der Betreiber einer Sushi-Restaurantkette den begehrten Fisch kaufen – mehr als doppelt so viel, wie der teuerste Fisch vergangenes Jahr gekostet hat.

Es ist der höchste Preis, der jemals bei der traditionellen Auktion erzielt wurde: Kiyoshi Kimura, Betreiber der Sushi-Kette Sushi Zanmai überbot sich damit sogar selbst. Bereits 2019 hatte er mit 334 Millionen Yen (1,8 Mio. Euro) einen Rekord aufgestellt.

Fisch wiegt weit über 200 Kilo
Nachdem er den Zuschlag erhalten hatte, sagte der Mann zu Reportern, er habe gehofft, den Fisch zu einem geringeren Preis zu bekommen, doch „der Preis schoss in die Höhe, ehe man sich versah“, wie die „Seattletimes“ berichtet. Er sagte außerdem, er könne „einfach nicht widerstehen“, wenn er einen gut aussehenden Thunfisch sieht. „Ich habe ihn noch nicht probiert, aber er muss köstlich sein.“

Über 10.000 Euro pro Kilogramm
Der Mann bekam jedoch auch einiges für sein Geld geboten: Der Thunfisch bringt nämlich stolze 243 Kilogramm auf die Waage. Bezahlt hat Kimura 2,1 Millionen Yen (rund 11.000 Euro) pro Kilogramm.

Die Thunfische, die bei der Auktion verkauft werden, sind teils riesig.
Die Thunfische, die bei der Auktion verkauft werden, sind teils riesig.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Die Thunfische liegen aufgereiht in einer Halle, um von den Bietern begutachtet zu werden.
Die Thunfische liegen aufgereiht in einer Halle, um von den Bietern begutachtet zu werden.(Bild: APA/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.)
Kiyoshi Kimura bekam den Zuschlag für den Fisch.
Kiyoshi Kimura bekam den Zuschlag für den Fisch.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Fischen werden die Schwänze abgetrennt
Eingeläutet wurde die Auktion mit dem Läuten der Glocke, der Saal war voll von Thunfischen, denen man zuvor die Schwänze abgeschnitten hatte. Das ist die normale Vorgehensweise bei solchen Auktionen, damit die Bieter Details wie Farbe, Textur und Fettgehalt des Fleisches bei den Fischen erkennen können.

Oma-Thunfisch besonders begehrt
Der Thunfisch wurde vor der Küste von Oma im Norden Japans gefangen. Die Region ist bekannt dafür, die besten Fische des Landes zu produzieren. Da Thunfisch für Sushi und Sashimi sehr beliebt ist, galt der Pazifische Blauflossenthunfisch aufgrund des Klimawandels und der Überfischung früher als bedrohte Art, jetzt erholt sich sein Bestand dank Naturschutzmaßnahmen wieder.

Folgen Sie uns auf