Tokio: Riesen-Thunfisch um 2,8 Mio. versteigert

Fisch wiegt weit über 200 Kilo

Nachdem er den Zuschlag erhalten hatte, sagte der Mann zu Reportern, er habe gehofft, den Fisch zu einem geringeren Preis zu bekommen, doch „der Preis schoss in die Höhe, ehe man sich versah“, wie die „Seattletimes“ berichtet. Er sagte außerdem, er könne „einfach nicht widerstehen“, wenn er einen gut aussehenden Thunfisch sieht. „Ich habe ihn noch nicht probiert, aber er muss köstlich sein.“