„Das Turnier geht weiter – wir geben nicht auf“

Teamchef Roger Bader mahnt allerdings: „Die Erwartungshaltung muss schon realistisch bleiben. Wir müssen wissen, dass mit Finnland und den USA noch zwei Mannschaften gegen uns spielen, die im Grunde genommen übermächtig sind.“ Der Schweizer betont aber auch: „Trotzdem: im Sport ist es immer möglich, dass man eine Überraschung schafft. Das wäre dann schon eine Sensation. Wir werden sie dennoch anstreben, alles probieren.“

In der Gruppe A haben die Schweiz und Finnland ihr Ticket für das Viertelfinale bereits gelöst – es wartet nach aktuellem Stand ein Vierkampf um die zwei weiteren, noch zu vergebenden Plätze: Deutschland hat nur noch ein Match vor sich, würde beim zu erwartenden Sieg am Montag gegen Großbritannien i in der Endabrechnung auf zehn Punkte kommen. Lettland ist gegen Großbritannien (Sonntag) und Ungarn (Dienstag) ebenso Favorit, hat die Chance auf zwölf Punkte im Endklassement.