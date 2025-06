Mountainbike-Aufsteiger siegt nun auch am Rennrad

Für manche „Experten“ völlig überraschend kurbelte er sich bei seinem zweiten Start am Bregenzer Hausberg nach 2020 auf der sechs Kilometer langen und mit 590 Höhenmeter gespickten Strecke von Lochau zum Pfänderparkplatz in einer Zeit von 20:40 Minuten zum Sieg. Der zweitplatzierte Marcel Summer aus dem Team der veranstaltenden „Équipe Hondo“ lag in der nach einem Gewitter schwülen Luft bereits 25 Sekunden zurück.