Weltcup in den USA

Ländle-Mountainbiker auf Toni Innauers Spuren

Vorarlberg
02.10.2025 06:55
Julius Scherrer genießt das spezielle Ambiente im Norden des US-Bundesstaats New York.
Julius Scherrer genießt das spezielle Ambiente im Norden des US-Bundesstaats New York.(Bild: Privat)

Lange Zeit war nicht sicher, ob es sich finanziell ausgehen wird, dass Julius Scherrer auch bei den letzten beiden Stationen des Mountainbike-Weltcups in die Pedale treten kann. Doch nun ist der 22-jährige Vorarlberger gut in den USA angekommen und zeigt sich begeistert, von den Verhältnissen vor Ort.

„Die Herbstfarben hier sind einfach der Hammer“, zeigte sich Julius Scherrer sichtlich beeindruckt von der Landschaft rund um den US-amerikanischen Wintersportort Lake Placid. „Hier gibt es eigentlich nur Wälder, die sich aktuell in gelb, rot und orange präsentieren. Es ist einfach nur ein Traum, hier zu radeln.“

In diesem Häuschen hat sich Scherrer eingemietet.
In diesem Häuschen hat sich Scherrer eingemietet.(Bild: Privat)
Die Ausfahrten im Norden des US-Bundesstaates New York – ein Traum!
Die Ausfahrten im Norden des US-Bundesstaates New York – ein Traum!(Bild: Privat)

Vorletztes Wochenende im U23-Weltcup
Der 22-Jährige ist aber nicht zum persönlichen Vergnügen mit Betreuer Marco Dörler an die nordamerikanische Ostküste gejettet, sondern um am Wochenende bei der vorletzten Station der heurigen Weltcupsaison voll anzugreifen. „Das ist nochmals eine große Chance, um mit richtig guten Ergebnissen aufzuzeigen. Zudem gäbe es wichtige Punkte auch schon im Hinblick auf für die kommende Saison, meine erste in der Eliteklasse“, erzählte der Übersaxener, dessen Flug ins kanadische Montreal problemlos lief – ebenso wie die Einreise in die USA per Auto. „Zum Glück!“

1980 sprang Toni Innauer in Lake Placid zum Olympiasieg auf der Normalschanze.
1980 sprang Toni Innauer in Lake Placid zum Olympiasieg auf der Normalschanze.(Bild: Birbaumer Christof)

Historischer Boden
Die ersten Tage wurde genutzt, um sich an die Umgebung zu gewöhnen und den Jetlag aus den Beinen zu bekommen. „Wir haben hier ein lässiges Häuschen mitten im Wald gemietet, das ungefähr eine halbe Autostunde von der Rennstrecke entfernt liegt“, verriet Scherrer, der übrigens nicht der erste Vorarlberger wäre, der in Lake Placid für Schlagzeilen sorgen könnte: Bei den Olympischen Winterspielen 1980 segelte der Bezauer Toni Innauer auf der Normalschanze sensationell zur Goldmedaille.

Erstes Abtasten mit der Rennstrecke
Heute geht es erstmals auf die Rennstrecke am Mount Van Hoevenberg. „Am Freitag steht der Shorttrack-Bewerb auf dem Programm und am Sonntag das Cross Country-Rennen“, skizziert der HTL-Absolvent, der in diesem Jahr bereits dreimal in die Top-8 des U23-Weltcups gefahren war. „Am Montag geht es dann weiter ins kanadische Mont Sainte-Anne, wo die letzten zwei Saisonrennen gefahren werden.“

