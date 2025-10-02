Ländle-Mountainbiker auf Toni Innauers Spuren

Vorletztes Wochenende im U23-Weltcup

Der 22-Jährige ist aber nicht zum persönlichen Vergnügen mit Betreuer Marco Dörler an die nordamerikanische Ostküste gejettet, sondern um am Wochenende bei der vorletzten Station der heurigen Weltcupsaison voll anzugreifen. „Das ist nochmals eine große Chance, um mit richtig guten Ergebnissen aufzuzeigen. Zudem gäbe es wichtige Punkte auch schon im Hinblick auf für die kommende Saison, meine erste in der Eliteklasse“, erzählte der Übersaxener, dessen Flug ins kanadische Montreal problemlos lief – ebenso wie die Einreise in die USA per Auto. „Zum Glück!“