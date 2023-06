Altacher angeln sich auch noch ihren Wunsch-Keeper

Rückkehr nach zwölf Jahren

„Dejan ist ein Vorarlberger, der einen großen Erfahrungsschatz mitbringt und bereit ist, in unserer Mannschaft Verantwortung zu übernehmen“, sagt Sportdirektor Roland Kirchler. „Nach zwölf Jahren im Ausland freue ich mich sehr, wieder in meine Heimat zurückzukehren und das Tor des SCR Altach zu hüten. Ich möchte meine Erfahrungen in die Mannschaft einbringen und mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen“, wird Stojanovic in einer Vereinsaussendung zitiert.