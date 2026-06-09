Eine Doping-Probe mit den italienischen Stars

Der Tiroler Michael Streiter erinnert sich gerne an die WM 1990 in Italien. An die mondäne Villa Medici in den toskanischen Hügeln, an die Reise mit dem Nationalteam zum Auftakt gegen Gastgeber Italien durch die verstopften Straßen in Rom oder an einen Ausflug in die Innenstadt von Florenz.
Die WM 1990 war etwas ganz Besonderes für Österreichs Nationalteam. „Die italienische Liga war damals das, was die Premier League heute ist“, sagte Michael Streiter, der damals zu den Stammspielern im Team von Trainer Pepi Hickersberger zählte: „Alle Spitzenfußballer spielten in Italien.“ Etwa die deutschen Stars Matthäus, Brehme und Klinsmann bei Inter, die Holländer Van Basten, Gullit und Rijkaard bei Milan und ein gewisser Diego Maradona in Neapel.
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