Eine Doping-Probe mit den italienischen Stars

Die WM 1990 war etwas ganz Besonderes für Österreichs Nationalteam. „Die italienische Liga war damals das, was die Premier League heute ist“, sagte Michael Streiter, der damals zu den Stammspielern im Team von Trainer Pepi Hickersberger zählte: „Alle Spitzenfußballer spielten in Italien.“ Etwa die deutschen Stars Matthäus, Brehme und Klinsmann bei Inter, die Holländer Van Basten, Gullit und Rijkaard bei Milan und ein gewisser Diego Maradona in Neapel.