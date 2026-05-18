Ice Hockey World Championship
Brutally efficient Finns crush defending champions USA
Defending champion USA suffered its second loss in just its third game at the Ice Hockey World Championship in Switzerland!
Finland defeated the U.S. team 6-2 (3-1, 2-0, 1-1) on Monday in Zurich and took over the lead in Group A from Austria. In Group B in Fribourg, gold medal favorite Canada celebrated its third win in three games with a 5-1 (0-0, 0-0, 5-1) against Denmark, with superstar Sidney Crosby setting up four goals.
The Finns impressed with their efficiency in the first 22 minutes, with five of their ten shots finding the net of Joseph Woll (Toronto Maple Leafs), who was subsequently pulled from the game. Lenni Hameenaho (7th, 22nd/PP), Patrik Puistola (9th), Aatu Räty (15th), and Saku Mälananen (22nd) sealed the deal with their goals.
Canada didn’t show any finishing ability until the final period and took a 3-0 lead thanks to goals by Porter Martone (41st), Gabriel Vilardi (44th), and Denton Matychuk (44th). After Nick Olesen’s goal to make it 1-3 (51st), Ryan O’Reilly (52nd) and Parker Wotherspoon (60th) added two more.
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