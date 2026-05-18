Brutally efficient Finns crush defending champions USA

The Finns impressed with their efficiency in the first 22 minutes, with five of their ten shots finding the net of Joseph Woll (Toronto Maple Leafs), who was subsequently pulled from the game. Lenni Hameenaho (7th, 22nd/PP), Patrik Puistola (9th), Aatu Räty (15th), and Saku Mälananen (22nd) sealed the deal with their goals.