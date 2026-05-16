A string of bad injuries
Austria’s unlucky player (22) ends his career
It’s over: Austria’s unlucky player Ziad El Sheiwi is ending his career at just 22 years old. The homegrown player has suffered a total of five cruciate ligament tears since December 2021.
A once-promising career comes to an early end: Austria left-back Ziad El Sheiwi has decided to end his soccer career at age 22 following a string of bad injuries.
Farewell at Championship Final
“Sometimes it’s not your will that decides, but your body,” said El Sheiwi, whose knee has required eight surgeries. The homegrown “Violet” player will be officially honored on Sunday before the home game against LASK.
Only seven competitive matches
El Sheiwi made seven competitive appearances for Austria. He made his Bundesliga debut at the age of 17, establishing himself as a major prospect for the future in Vienna’s Favoriten district.
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